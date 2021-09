Sturmflutwarnung für die Nordseeküste am Abend aufgehoben Stand: 23.09.2021 20:50 Uhr Herbstzeit, die Zeit der Stürme - aber am Donnerstag blieb es im Norden weitgehend ruhig. Dabei hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) den Tag über vor einer Sturmflut gewarnt.

Das Hochwasser am Nachmittag und am Abend könne bis zu 1,5 Meter höher ausfallen, warnte das Amt stundenlang. Gefährdet sei die nordfriesische Küste, das Hamburger Elbegebiet sowie das Weser- und Elbegebiet. An der ostfriesischen Küste rechnete das BSH mit einem um einen Meter höheren Tidehochwasser. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte zudem vor schweren Sturmböen an der Küste und auch im Binnenland. Gegen 20 Uhr dann die Entwarnung: Das BSH zog seine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste zurück.

Herbstwetter an diesem Wochenende

Unruhig könnte das Wetter an diesem Wochenende im Norden trotzdem werden. Für Freitag prognostiziert der Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine Abweichung des Tidehochwassers um 75 Zentimeter. Auch nach Vorhersagen des DWD ist am Freitag starker Wind an der Küste Niedersachsens möglich.

