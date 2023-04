Stand: 17.04.2023 09:29 Uhr Sturmflutsaison verläuft an Niedersachsens Küste glimpflich

Die zurückliegende Sturmflutsaison ist an der niedersächsischen Küste vergleichsweise ruhig verlaufen. Das geht aus Daten des Sturmflutwarndienstes des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden hervor. Zwischen Oktober und April habe es sechs leichte Sturmfluten gegeben. Die zurückliegende Saison stehe damit in einem deutlichen Kontrast zu der Saison 2021/2022. Damals trafen mehr als 20 leichte Sturmfluten die Küste und richteten teils schwere Schäden an Stränden der Ostfriesischen Inseln an. Leichte Sturmfluten gibt es an der niedersächsischen Küste im langjährigen Schnitt bis zu zehn Mal im Jahr. Zu einer schweren Sturmflut kommt es einmal in zwei Jahren. Eine sehr schwere Sturmflut tritt statistisch gesehen einmal in 20 Jahren ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2023 | 07:30 Uhr