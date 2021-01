Stand: 21.01.2021 08:16 Uhr Sturm im Nordwesten: Etliche Bäume stürzen um

Einige schwere Sturmböen haben im Nordwesten am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Bäume umgestürzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Einsatzzentrale in Wittmund stehen die Telefone seit 7 Uhr nicht mehr still. In Rhauderfehn im Landkreis Leer ist ein Baum auf ein Auto gefallen, verletzt wurde niemand. Feuerwehr, Bauhöfe und Straßenmeistereien seien im Großeinsatz, heißt es. Auch die Leitstelle für das Oldenburger Land meldet zahlreiche umgestürzte Bäume. Außerdem habe es bereits mehrere Autounfälle mit Blechschäden gegeben.

