Sturm im Harz: Nationalpark warnt vor Betreten der Wälder Stand: 27.01.2022 18:38 Uhr In den Höhenlagen des Harzes werden orkanartige Böen erwartet. Angesichts des anhaltend stürmischen Wetters rät der Nationalpark von Waldbesuchen ab - auch über das Wochenende hinaus.

Durch das stürmische Wetter bestehe akute Lebensgefahr, so die Nationalparkverwaltung Harz. Bäume können entwurzelt werden, ganze Baumkronen und Äste herabstürzen. Das gelte voraussichtlich über das Wochenende hinaus. Der Höhepunkt des Sturms wird für Sonnabend erwartet. Man werde sich bemühen, die Schäden in den Harzwäldern zeitnah zu beseitigen. Es könne aber sein, dass einzelne Wege nach dem Sturm vorübergehend nicht begehbar seien, so ein Sprecher. Auch die Forstarbeitenden seien bei Sturm nicht im Wald.

Sturm trifft auch die Küste

Auch am Freitag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Norddeutschland mit auffrischendem Wind aus West bis Nordwest und mit steifen bis stürmischen Böen zu rechnen. Im Binnenland müssen sich die Menschen teilweise ebenfalls auf eine stürmische Nacht einstellen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor einer Sturmflut an Nord- und Ostseeküste. Der Höchststand wird in den Abendstunden erwartet.

