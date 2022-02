Sturm "Zeynep": Großer Teil von Wangerooges Badestrand weg Stand: 19.02.2022 12:59 Uhr Orkantief "Zeynep" hat die Ostfriesischen Inseln hart getroffen: Auf Langeoog und Wangerooge wurde der Strand wieder großflächig weggerissen. Erst Ende Januar hatte ein Sturm zu Dünenabbrüchen geführt.

"In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen", berichtete Heike Horn, parteilose Inselbürgermeisterin auf Langeoog, am Morgen nach "Zeynep". Zum konkreten Ausmaß des Schadens könne sie aber nichts sagen. Das müsse der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) beurteilen, so Horn. Menschen seien in der Sturmnacht auf der Insel ihrer Kenntnis nach nicht verletzt worden. Es seien aber Bäume entwurzelt, viele Zäune durch die Gegend geflogen und Vordächer beschädigt worden, die von den Hausbesitzern fixiert werden mussten.

VIDEO: Der Video-Überblick: Orkantief "Zeynep" wütet in Niedersachsen (1 Min)

90 Prozent Badestrand auf Wangerooge weg

Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) schätzt, dass 90 Prozent des Badestrandes verloren gegangen sind. Auch das Deckwerk der 600 Meter langen Schutzdüne wurde weggerissen. Den Badestrand muss die Inselgemeinde nun selbst auf eigene Kosten wieder aufschütten. Er gilt als nicht relevant für den Küstenschutz. Für die Dünen sind Bund und Land zuständig. Egal, wie groß das Loch in der Inselkasse sei - den Strand brauche die Insel für den Tourismus, sagte der Bürgermeister.

Weitere Informationen "Zeynep" in Niedersachsen: Noch keine Ruhe nach dem Sturm Hochwasser, Sturmschäden, Feuerwehr im Dauereinsatz: Hier gibt es alle Infos zur aktuellen Lage im Liveticker. mehr

Sand muss aufgeschüttet werden

Bereits vor der zweiten Orkannacht hatte der NLWKN angekündigt, dass auf Norderney, Langeoog und Wangerooge Handlungsbedarf bestehe. Entsprechend werden wohl im Frühjahr Tausende Lkw-Ladungen Sand auf den Inseln angekarrt. Auf Langeoog waren erst vor zwei Jahren 700.000 Kubikmeter Sand für zwei Millionen Euro aufgeschüttet worden, sagte ein NLWKN-Sprecher.

Sturm "Nadia" nahm den Inseln tonnenweise Sand

Ende Januar hatte erst Sturmtief "Nadia" mit Sturmfluten den Inseln tonnenweise Sand genommen. Auf Wangerooge stürzte damals eine Frau von der Abbruchkante einer Düne. Sie wurde schwer verletzt.

Weitere Informationen "Zeynep": Orkan richtet starke Schäden im Norden an Bäume stürzten auf Häuser und Autos. Drei Menschen starben in Deutschland. Noch immer gibt es massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. mehr Ostfriesische Inseln: Weitere Dünenabbrüche drohen Die Schäden sind groß - und es soll weitere Sturmböen auf den Inseln geben. An der Küste im Norden drohen Sturmfluten. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.02.2022 | 19:30 Uhr