Stand: 07.03.2019 21:55 Uhr

Sturm "Cornelius": Dächer kaputt, Bäume umgestürzt

Nach dem Sturmtief "Bennet" ist am Donnerstag das Sturmtief "Cornelius" über Niedersachsen hinweggezogen. Der Sturm hat zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. In Löningen im Landkreis Cloppenburg rissen heftige Böen große Teile des Daches einer Hauptschule herunter. Feuerwehrleute sicherten das Gebäude. Die Schulleiterin der Löninger Gutenbergschule schickte vorsorglich alle 270 Schülerinnen und Schüler nach Hause. Auch am Freitag fällt der Unterricht dort aus.

Sturm weht Dachteile auf die Straße

In Wunstorf in der Region Hannover wurde das Dach eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Laut Feuerwehr wurden dabei Teile des Daches auf die Straße geweht. Verletzt wurde niemand. In Celle entwurzelte der Sturm einen Baum, der anschließend auf ein Auto stürzte und dieses beschädigte. Auch im Harz sind die Auswirkungen des stürmischen Wetters zu spüren, dort wurde der Liftbetrieb am Wurmberg bis einschließlich Sonntag eingestellt.

Züge umgeleitet

Der Bahnverkehr war ebenfalls vom Sturm betroffen. Unter anderem wurden am Abend Züge zwischen Hannover und Braunschweig umgeleitet, weil ein umgestürzter Baum auf die Gleise gefallen war. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Am Freitag bringt "Cornelius" weiterhin wechselhaftes Schauerwetter mit Sturmgefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.03.2019 | 15:00 Uhr