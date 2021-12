Stand: 05.12.2021 10:32 Uhr Stundenlanger Schneefall - Unfälle im Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg hat es mehrere Stunden geschneit - dies führte zu einigen Unfällen. Auf der A28 bei Hude rutschte ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag über die Fahrbahn und landete an einer Leitplanke. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Als Unfallursache vermutet die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn. Die Anschlussstelle Hude war für die Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde gesperrt. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein Autofahrer, als er im Landkreis Oldenburg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Er war laut Polizei vermutlich ebenfalls zu schnell unterwegs.

Fahrzeuge kommen auf A1 ins Rutschen

Auf der Autobahn 1 nahe Harpstedt kamen am Samstagabend zwei Autofahrer ins Rutschen: Ein 22-Jähriger aus Cloppenburg fuhr laut Polizei für die schneeglatte Straße zu schnell und kam von der Fahrbahn ab. Ebenso erging es demnach einem 40-Jährigen aus Bremen. Beide Männer blieben unverletzt.

Von den Schneefällen, die in der Nacht über Niedersachsen hinwegzogen, war vor allem der Norden betroffen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt lag mancherorts bis zu einer Handbreit Schnee.

