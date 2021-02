Stand: 03.02.2021 07:14 Uhr Stuhr: Zwei Unfälle in Folge auf der A1

Auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) hat es am Dienstagabend gleich zwei Unfälle gegeben. Nach Angaben der Polizei war bei der ersten Kollision ein Auto ins Schleudern geraten und in einen anderen Wagen gefahren. Dabei erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Da zwei Fahrspuren gesperrt werden mussten, staute sich der Verkehr. Zwei Lkw-Fahrer übersahen das Stauende und fuhren in die Unfallstelle. Dabei wurde allerdings niemand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2021 | 06:30 Uhr