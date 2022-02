Stand: 11.02.2022 19:10 Uhr Stuhr: Zwei Männer erpresst und in Lagerhalle festgehalten

In einem vermeintlichen Geschäft in Stuhr sind zwei Elektrohändler aus Hannover misshandelt und um Geld erpresst worden. Das gab die Polizei Diepholz am Freitag bekannt. Die Beamten sprachen von erpresserischem Menschenraub und riefen Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (05441) 9710 zu melden. Wichtig seien unter anderem Hinweise auf den Wagen der mutmaßlichen Täter, einen silbergrauen Kombi. Die beiden Männer aus Hannover hatten den Angaben zufolge in der Lagerhalle in Stuhr vermeintlich angebotene Waren begutachten wollen. Infolge der Misshandlung gab einer der beiden eine Geldsumme in nicht genannter Höhe heraus.

