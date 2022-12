Stand: 17.12.2022 15:00 Uhr Stuhr: Verunglückte Lkw-Fahrerin dank Smartwatch gefunden

In Stuhr im Landkreis Diepholz ist eine verunglückte 61-jährige Lastwagenfahrerin dank ihrer Smartwatch am Freitag entdeckt worden. Die Frau war beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug auf den Boden gestürzt und mit einer Kopfverletzung liegen geblieben, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Daraufhin löste die Uhr einen Notruf aus und übertrug erst das Stöhnen der Frau und dann Verkehrsgeräusche der nahegelegenen Straße. Da die Uhr auch den Standort übertrug, konnte nach Angaben der Beamten sofort ein Rettungswagen zum Unglücksort geschickt werden. Die Lkw-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.

