Stuhr: Täter nach Schüssen aus fahrendem Auto auf der Flucht Stand: 07.04.2025 10:55 Uhr In Stuhr-Seckenhausen (Landkreis Diepholz) haben Unbekannte aus einem fahrenden Auto auf mehrere Männer geschossen. Zwei wurden schwer verletzt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Kombi vom Tatort.

Der Polizei Diepholz zufolge ereignete sich die Tat gegen 15.30 Uhr. Die 54 und 67 Jahre alten Männer wurden von Schüssen in die Beine getroffen. Die Opfer befanden sich zu dem Zeitpunkt der Tat nach Angaben der Beamten mit Freunden an einer Grundstücksgrenze zur Bundesstraße 322 (Delmenhorster Straße). Das Fahrzeug habe sich nach der Tat sehr schnell in Richtung Groß Mackenstedt entfernt. Mehrere Personen hätten sich in dem Auto befunden.

Polizei sucht nach einem dunklen Kombi

Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft. Bei dem gesuchten Auto soll es sich nach Angaben von Zeugen um einen dunklen Kombi handeln. Die beiden verletzten Männer kamen ins Krankenhaus. Sie sollen sich nach Auskunft eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr befinden. Das Motiv der Täter sei unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zum Tatfahrzeug unter der Telefonnummer (05441) 97 10 entgegen.

VIDEO: Seckenhausen: Schüsse aus fahrendem Auto - zwei Schwerverletzte (1 Min)

