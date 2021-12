Stand: 24.12.2021 15:34 Uhr Stuhr: Pastor hält Weihnachtspredigt auf Trecker-Anhänger

In Stuhr (Landkreis Diepholz) hat ein Pastor wegen der Corona-Pandemie seinen Weihnachtsgottesdienst erneut auf dem Anhänger eines Treckers gehalten. An Heiligabend fuhr er mit dem weihnachtlich geschmückten Gespann vier Stationen im Ort für eine jeweils rund 20-minütige Andacht an. Der Pastor las dabei die biblische Weihnachtsgeschichte und hielt eine kurze Predigt. Lieder und Glockengeläut kamen vom Band. Schon an der ersten Andacht nahmen trotz Regens und kühler Temperaturen circa 50 Menschen teil.

