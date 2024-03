Stand: 21.03.2024 14:00 Uhr Stuhr: Kran muss Auto ausweichen und kippt um

In Stuhr (Landkreis Diepholz) ist am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße ein mehrere Tonnen schwerer Kran umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, musste der Kran einem Auto ausweichen und kam so von der Straße ab. Durch den aufgeweichten Untergrund war der Kran eingesackt und auf die Seite gefallen. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt, wurde aber vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht. Wie hoch der Schaden ausfällt, kann den Angaben zufolge noch nicht beziffert werden.

