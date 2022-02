Stand: 14.02.2022 10:35 Uhr Stuhr: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall in Stuhr im Landkreis Diepholz rätselt die Polizei über den Hergang. Eine Autofahrerin hatte um halb sieben Uhr am Montagmorgen gemeldet, dass an einer Landesstraße ein Auto gegen einen Baum geprallt sei. Die Rettungsdienste brachten den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik. Laut Polizei war der Motor aber bereits kalt, so dass nicht klar ist, wann der Unfall passierte. Die Strecke zwischen Stuhr und Moordeich wurde für kurze Zeit gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.02.2022 | 08:00 Uhr