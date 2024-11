Stand: 07.11.2024 08:20 Uhr Stuhr: Auto in Tiefgarage geht in Flammen auf

In Stuhr (Landkreis Diepholz) ist am Mittwochabend ein Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr brannte der Kleinwagen völlig aus. Weitere Autos und ein Motorrad wurden stark beschädigt. Zeitweise drohten die Flammen über einen Lichtschacht auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Ein Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung bei einem Löschversuch am brennenden Auto. Alle Wohnungen in dem Gebäude wurden vorübergehend evakuiert. Eine Wohnung musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, weil der Bewohner nicht reagierte. Feuerwehrleute löschten das Feuer unter Atemschutz. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind ungeklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.11.2024 | 06:30 Uhr