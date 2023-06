Stand: 16.06.2023 18:40 Uhr Stuhr: 78-Jähriger schießt in die Luft und wird festgenommen

Ein 78-jähriger Mann hat am Freitag zum wiederholten Mal in seinem Garten in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit einer Waffe mehrfach in die Luft geschossen. Wie die Polizei mitteilte, seien Anwohner und Nachbarn nicht verletzt worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der 78-Jährige bereits in sein Haus zurückgezogen. Davor hatte er den Nachbarn verbal mit Unheil gedroht, wenn sie die Polizei rufen würden. Es war laut einem Sprecher nicht der erste Polizeieinsatz an dieser Adresse. Bei den zurückliegenden Einsätzen seien bereits mehrere vom Rentner benutzte Waffen sichergestellt worden. Die Polizei sei es gelungen, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Sein benutztes Luftgewehr hatte er in der Zwischenzeit selbst zerstört. Weitere Waffen fanden die Beamten demnach nicht. Der Mann kam wieder auf freien Fuß.

