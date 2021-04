Stand: 01.04.2021 16:50 Uhr Stuhr: 63-Jähriger bei Streit mit Bruder schwer verletzt

In Stuhr (Landkreis Diepholz) ist am Donnerstag in einer Firmenhalle ein Streit zwischen zwei Brüdern völlig eskaliert. Nach Angaben eines Polizeisprechers schlug ein 65-Jähriger seinem zwei Jahre jüngeren Bruder dabei zunächst mit einer Eisenstange auf den Kopf. Als dieser daraufhin mit seinem Pkw flüchtete, folgte ihm der Ältere und verursachte absichtlich einen Unfall. Der 63-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Täter am Nachmittag vorläufig festnehmen. Der Grund für den Streit ist laut Polizei noch unklar.

