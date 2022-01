Stand: 02.01.2022 12:26 Uhr Tödlicher Absturz vor Norderney trübt Europas Jahresbilanz

Der Absturz eines Flugzeugs vor Norderney im Juli 2021, bei dem der Pilot ums Leben kam, war laut einer Untersuchung im vergangenen Jahr das einzige größere Flugzeugunglück in Europa mit Todesfolge. Für die Studie des Hamburger Flugunfallbüros Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) wurden allerdings nur Flugzeuge mit mehr als 5,7 Tonnen Gewicht oder mehr als 19 Sitzen erfasst. Weltweit starben demnach 168 Menschen bei Unglücken mit solchen Maschinen in der kommerziellen Luftfahrt - fast die Hälfte davon in Staaten der früheren Sowjetunion. Im Vergleich zu früheren Jahren habe es rund 75 Prozent weniger tödliche Unfälle in der Luftfahrt gegeben, hieß es. Allerdings ist auch die Zahl der Passagiere in Folge der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen.

Flugzeugabsturz vor Norderney: Pilot starb durch Aufprall Das ist das Ergebnis einer Obduktion der Leiche. Warum die Maschine vom Typ Cessna 208 verunglückte, ist noch unklar.

