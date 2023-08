Stand: 10.08.2023 07:55 Uhr Strohballenpresse fängt Feuer auf Feld bei Rotenburg

Eine Strohballenpresse ist nahe der Bundesstraße 71 bei Rotenburg (Wümme) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Arbeiter hatten Rauch im Inneren der Erntemaschine bemerkt, als sie diese am Mittwochnachmittag auf einem Feld in Betrieb hatten. Sie fuhren das Gerät auf einen geteerten Feldweg und entfernten das Zugfahrzeug. Als Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die Erntemaschine schon voll in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Anschließend musste das Stroh, das sich noch in der Presse befand, herausgeholt und ebenfalls gelöscht werden. Rund 45 Kräfte der Feuerwehren Rotenburg, Waffensen und Bötersen waren im Einsatz.

