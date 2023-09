Stand: 11.09.2023 13:24 Uhr Streit zwischen Nachbarn um Parkplatz eskaliert in Wilhelmshaven

Ein Streit zwischen Anwohnern um einen Parkplatz ist am Samstagabend in Wilhelmshaven eskaliert. Laut Polizei gipfelte die Auseinandersetzung in körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Wurfgegenständen. Der Vorfall begann, als ein 31-jähriger Bewohner sein Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift parkte. Der 36-jährige Nachbar versuchte ihn darauf hinzuweisen, dass das Parken an dieser Stelle unzulässig sei. Der Streit spitzte sich rasch zu und führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Plötzlich kamen zwei weitere Nachbarn ins Spiel. Ein 36-Jähriger warf eine hölzerne Schublade nach den beiden Streithähnen und traf einen vom ihm im Gesicht, während sein jugendlicher Sohn mit einem Hammer in der Hand der Auseinandersetzung zusah. Die alarmierte Polizei brachte die Situation unter Kontrolle.

