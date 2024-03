Stand: 04.03.2024 19:01 Uhr Streit vor Lokal eskaliert: Mann beißt Polizisten in Finger

Vor einem Lokal in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind mehrere Personen durch Schläge und Tritte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 22 und ein 23 Jahre alter Mann am Sonntag in dem Lokal mit anderen Gästen verbal aneinandergeraten. Der Streit habe sich vor der Tür fortgesetzt. Laut Polizei schlugen die Männer einem 51-Jährigen gegen den Kopf und traten einer 45-jährigen Frau in den Rücken. Ein 30-jähriger Mann habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ihm sollen die Verdächtigen gegen den Kopf getreten haben. Als die Polizei hinzukam, schlug der 23-Jährige einer Beamtin laut Polizei mit der Faust ins Gesicht und biss einen Beamten in den Finger. Der 23-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden, um weitere Taten zu verhindern. Er werde sich wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Nach richterlicher Anordnung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04731) 26 940 bei der Polizei zu melden.

