Streit ums Hundestreicheln: Hundehalter verletzt Mann mit Schlägen

In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, nachdem ein 36-Jähriger einen Hund gestreichelt hat. Wie die Polizei mitteilte, fasste der Mann den freilaufenden Hund am Montagnachmittag an. Das missfiel dem 45-jährigen Hundehalter offenbar, so dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Dann schlug der Mann laut Polizei mehrfach auf den 36-Jährigen ein. Das Opfer wurde dadurch am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt, gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04761) 74 890 zu melden.

