Stand: 28.12.2020 07:29 Uhr Streit um Preise: Bauern blockieren wieder Aldi-Zentrallager

Mit mehr als 100 Treckern blockieren Bauern seit Sonntagabend das Aldi-Zentrallager in Hesel (Landkreis Leer). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie protestieren damit erneut gegen zu niedrige Preise für Lebensmittel. Aldi sei nicht in der Lage, die Situation der Landwirtschaft zu verstehen oder wolle es nicht, sagte Anthony Lee, Sprecher der Bauern-Protestbewegung "Land schafft Verbindung". Die Bauern wollen nun solange in Hesel bleiben, bis sie verlässliche Zusagen bekommen. Heute sollen weitere Bauern mit Treckern im Landkreis Leer eintreffen, die ihre Kollegen ablösen wollen. Auch vor einem Aldi-Lager in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) versammelten sich am Montagmorgen laut Polizei Landwirte mit rund 20 Traktoren.

VIDEO: Landwirte blockieren Aldi-Zentrallager in Hesel (1 Min)

