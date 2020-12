Streit um Preise: Bauern blockieren Aldi-Lager - erneut Stand: 28.12.2020 09:00 Uhr Die Proteste der Bauern reißen nicht ab: Mit etwa 170 Traktoren blockieren Landwirte derzeit ein Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer). Sie fordern bessere Preise für ihre Produkte.

Ein Verkehrschaos sei am Montagmorgen bisher ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße 72 gebe es aber einen leichten Rückstau. Im Laufe des Vormittags soll es Verhandlungen zwischen den Bauern und Unternehmensvertretern geben. Die Bauern wollen solange in Hesel bleiben, bis sie verlässliche Zusagen bekommen. Weitere Landwirte mit Treckern wollen später im Landkreis Leer eintreffen, um ihre Kollegen abzulösen.

Mehr Geld für die Butter

Mit dem Protest wollen sich die Bauern gegen die aus ihrer Sicht drohende Senkung der Butterpreise wehren. "Aldi ist nicht in der Lage, die Situation der Landwirtschaft zu verstehen oder will es nicht", hatte ein Sprecher der Bauern-Protestbewegung "Land schafft Verbindung" in Niedersachsen, zu Beginn der Proteste am Sonntagabend gesagt.

Auch vor einem weiteren Aldi-Lager in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) versammelten sich am Montagmorgen laut Polizei Landwirte mit rund 20 Traktoren. Aldi gab bislang keine Stellungnahme ab.

