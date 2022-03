Streit in Waschanlage: Mann mit Hochdruckreiniger verletzt

Stand: 22.03.2022 16:33 Uhr

Ein Streit in einer Oldenburger Autowaschanlage ist eskaliert: Ein 65-jähriger Rentner griff dort am Montag einen Mann mit einem Hochdruckreiniger an. Das berichtet die Polizei.