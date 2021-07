Stand: 30.07.2021 10:47 Uhr Streit eskaliert - Mann wird mit Messer niedergestochen

Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern in der Nacht in der Bremer Bahnhofsvorstadt ist ein Beteiligter mit Messerstichen schwer verletzt worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter auf der Flucht fest. Die beiden 19 und 24-jährigen gerieten an den Straßenbahngleisen am Bahnhofsplatz aneinander. Der 24 Jahre alte Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Eine Haftprüfung gegen den 19-Jährigen dauert an. Bei dem Mann handelt es sich um einen jungen Zuwanderer aus Tunesien, der als Intensivtäter geführt wird.

