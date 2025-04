Stand: 22.04.2025 10:05 Uhr Streit in Bremen eskaliert: Trio tritt 18-Jährigen bewusstlos

In der Nacht zu Sonntag, 13. April, ist ein 18-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt in Bremen bei einem Streit bewusstlos geprügelt worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche in der Hillmannstraße zunächst mit einem Mann aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere Personen hinzu. Laut Polizei stießen die drei Männer den 18-Jährigen zu Boden und traten auf seinen Kopf ein. Außerdem würgten sie den Teenager, der daraufhin das Bewusstsein verlor. Erst als ein Streifenwagen mit Polizisten eintraf, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 20, 23 und 27 Jahren noch in der Nacht in der Nähe des Hauptbahnhofs festnehmen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen den 20-Jährigen und den 27-Jährigen wurden Haftbefehle erlassen - beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

