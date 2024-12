Stand: 23.12.2024 09:22 Uhr Streit eskaliert: 17-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe

In Sulingen (Landkreis Diepholz) ist ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 42-jährigen Mann eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Montag, 16. Dezember, Knallgeräusche von einem Parkdeck. Vor Ort trafen die Beamten den Mann und den Jugendlichen, die in Streit geraten waren. Der Mann gab an, dass der 17-Jährige im Laufe des Streits mit einer Schreckschusspistole geschossen habe. Nach ersten Ermittlungen war der Grund des Streits, dass der 42-jährige seine 16-jährige Tochter zwangsverheiraten wolle, so die Polizei. Demnach schien der 17-jährige damit nicht einverstanden gewesen zu sein. Eine Schreckschusswaffe fanden die Beamten bei dem Jugendlichen allerdings nicht. Die Polizei leitete gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des möglichen Gebrauchs von Schreckschusswaffen ein. Außerdem hat die Polizei das Jugendamt informiert, um die Situation der Tochter des 42-Jährigen zu überprüfen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei konnte sich nicht dazu äußern, ob und in welcher Beziehung der Jugendliche zu der Tochter steht.

