Stand: 07.09.2023 19:42 Uhr Streit auf dem Schulhof: Schüler in Emden niedergestochen

Am Donnerstag ist ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen auf dem Schulhof einer Emdener Oberschule eskaliert. Ein Schüler soll laut Polizei zufolge mit einem Messer verletzt worden sein. Er habe den Streit an der Schule Am Herrentor schlichten wollen. Der Jugendliche erlitt laut Polizei und Staatsanwaltschaft eine Stichverletzung am unteren Rücken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge wurde der Junge nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei stellte noch vor Ort einen Verdächtigen. Wie genau es zu dem Messerangriff kam, ist bisher unklar.

