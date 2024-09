Stand: 25.09.2024 12:58 Uhr Streit an Bushaltestelle in Bremen: Mann mit Messer angegriffen

In der Nacht zu Mittwoch ist ein 35-Jähriger in Bremen-Osterholz durch Messerstiche schwer verletzt worden. Laut Polizei gerieten gegen 22 Uhr zehn Männer an einer Bushaltestelle in der Züricher Straße in Streit. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, fanden die Beamten einen Mann mit Stichverletzungen auf dem Gehweg. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ist sein Zustand stabil und es besteht keine Lebensgefahr. Zwei weitere Männer im Alter von 38 Jahren, die ebenfalls am Tatort angetroffen wurden, seien wegen Kopfverletzungen ambulant behandelt worden. Alle anderen Beteiligten waren laut Polizei geflohen. Zu den Ursachen und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

