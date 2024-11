Stand: 28.11.2024 06:58 Uhr Streik bei der VWG in Oldenburg: Heute fahren keine Busse

In der Stadt Oldenburg fahren heute keine Busse. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik der Beschäftigten bei der Verkehr und Wasser GmbH (VWG) aufgerufen. Hintergrund sind die aktuellen Lohnverhandlungen bei der Oldenburger VWG. Ver.di fordert für die Busfahrerinnen und Busfahrer einen Einstiegslohn von 2,53 Euro mehr pro Stunde. Betroffen seien dabei etwa 270 der 370 Beschäftigten. Sie wollen sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Oldenburg zu einer Kundgebung versammeln. Die Arbeitnehmer-Gewerkschaft rechnet damit, dass es wegen des Warnstreiks am Donnerstag zu erheblichen Einschränkungen im Stadtverkehr Oldenburg kommen wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr