Streik: Jann-Berghaus-Brücke in Leer am Mittwoch gesperrt

Am Mittwoch wird die Jann-Berghaus-Brücke in Leer wegen eines Streiks zwischen 6 und 23 Uhr voll gesperrt. Auch Busse, die zwischen dem Rheiderland und der Stadt Leer unterwegs sind, können dann an dieser Stelle die Ems nicht überqueren. Stattdessen werden sie den Weg über die Autobahn nehmen müssen. Verspätungen - auch für Schülerinnen und Schüler - sind nicht ausgeschlossen.

