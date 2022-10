Stand: 21.10.2022 16:56 Uhr Strecke Bremen-Hannover frei - Züge verspäten sich aber noch

Ein Notarzteinsatz am Nachmittag am Bahnhof Langwedel (Landkreis Verden) zieht voraussichtlich bis in den Abend Zugausfälle und Verspätungen nach sich. Betroffen sind die Linien RE1 (Hannover-Bremen), RE 8 (Hannover-Bremerhaven) und RB37 (Uelzen-Bremen), wie die Bahn in ihren aktuellen Verkehrsmitteilungen meldet. Die Strecken sind demnach inzwischen wieder freigegeben. Die Linien von Hannover nach Bremerhaven wurden zunächst über Rotenburg (Wümme) umgeleitet; die Halte in Achim und Bremen-Mahndorf entfielen zeitweise.

