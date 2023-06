Stand: 12.06.2023 08:29 Uhr Straße in Jever abgesackt

In Jever (Landkreis Friesland) ist unweit der Innenstadt eine Straße abgesackt. Die Polizei musste den Bereich sperren, teilte ein Sprecher mit. Anwohner der Adolf-Ahlers-Straße hatten am Samstagabend gemeldet, dass sich die Fahrbahn auffällig gesenkt hatte. Mitarbeiter der Stadt stellten fest, dass die Straße an der Stelle vermutlich durch einen Kanalschaden unterhöhlt wurde. Die Reparaturarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.06.2023 | 07:30 Uhr