Stand: 10.08.2022 11:53 Uhr Stoppelmarkt in Vechta beginnt am Donnerstag

Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet in Vechta wieder eines der traditionsreichsten Volksfeste Deutschlands statt. Der Stoppelmarkt beginnt am Donnerstagnachmittag mit einem Umzug und anschließender offizieller Eröffnung. Zum Programm gehört neben dem traditionellen Viehmarkt am kommenden Montag auch ein politischer Frühschoppen mit einem prominenten Redner. In diesem Jahr ist dafür der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil gewonnen worden. Vor der Corona-Zwangspause hatten jedes Jahr rund 800.000 Menschen den Stoppelmarkt besucht. Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes datiert auf das Jahr 1298. Wegen einer Pest-Epidemie in Vechta im Jahr 1577 wurde der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadt verlegt, auf dem noch die Stoppelreste der Ernte lagen. Seitdem heißt der Markt Stoppelmarkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.08.2022 | 09:30 Uhr