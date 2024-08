Stoppelmarkt in Vechta beginnt 2024 mit neuem Awareness-Konzept Stand: 14.08.2024 12:39 Uhr Am Donnerstag beginnt der Stoppelmarkt in Vechta. 2024 gibt es zum ersten Mal das Awareness-Konzept "Wo geht's nach Panama?". Zur Eröffnung wird Cem Özdemir (Grüne) erwartet, am 19. August Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Bis zum 20. August können Gäste des Stoppelmarktes bei dem traditionellen Volksfest feiern. Auf dem 160.000 Quadratmeter großen Marktgelände werden mehr als 500 Schaustellerinnen und Schausteller erwartet, rund 20 große Festzelte und 20 Großfahrgeschäfte wurden aufgebaut. Die Veranstaltenden rechnen mit mehr als 800.000 Besuchenden. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir soll das Volksfest eröffnen, beim traditionellen Montagsempfang am 19. August wird dann Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Als erster Kanzler wird er bei dem Stoppelmarkt eine Festrede halten. "Eine sehr schöne Aufgabe, auf die ich mich riesig freue", sagte Scholz.

Neues Awareness-Konzept beim Stoppelmarkt 2024

In diesem Jahr wird es auf dem Stoppelmarkt zum ersten Mal ein Awareness-Konzept geben. Wenn sich Besuchende des Festes unsicher fühlen, können sie mit der Frage "Wo geht's nach Panama?" subtil um Hilfe bitten. Ansprechpersonen sind Polizei, Feuerwehr, Sanitäter und Mitarbeitende von Security, Ordnungsamt und Gastronomie. Durch die Kampagne sollen laut Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) auch potenzielle Täter abgeschreckt werden. Außerdem werde es vor Ort eine eigene Polizeiwache geben und sowohl uniformierte als auch zivile Polizisten sollen unterwegs sein.

Polizeieinsätze 2023

"Objektiv gesehen ist der Stoppelmarkt sehr sicher", so Kater. Im vergangenen Jahr habe es 90 polizeilich erfasste Delikte gegeben. Das sei bei den hohen Besucherzahlen im üblichen Rahmen, sagte Kater 2023. Den 725. Stoppelmarkt besuchten mehr als 800.000 Gäste.

Stoppelmarkt 2024: Vielfältiges Programm

Der Stoppelmarkt beginnt mit einem Festumzug am Donnerstag um 16.30 Uhr, am Freitag ist Familientag und ein Senioren-Nachmittag, bei dem diese gemeinsam die Kirmes-Atmosphäre erleben können. Am Sonntag ist um 10 Uhr ein Gottesdienst in der großen Niedersachsenhalle geplant. Der Stoppelmarkt endet am Dienstag um 22 Uhr mit einem Feuerwerk. Das gesamte Programm finden Sie hier.

In diesem Jahr ohne Pferde

In diesem Jahr wird der Stoppelmarkt ohne den traditionellen Pferde- und Viehmarkt stattfinden, wie die Stadt Vechta mitteilte. Veranstalter und Händler hätten in den vergangenen Jahren gemerkt, dass das Interesse des Publikums nachlasse, heißt es. Daher solle für den Stoppelmarkt in Zukunft ein neues Konzept gefunden werden, möglicherweise eine Ausstellung zu zeitgemäßen Themen wie etwa Tierwohl und Tierschutz, so die Stadt.

Daher kommt der Name Stoppelmarkt

Der Stoppelmarkt wird seit 726 Jahren gefeiert und zählt zu den größten Volksfesten in Norddeutschland. Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes ist auf das Jahr 1298 datiert. Wegen einer Pestepidemie in Vechta im Jahr 1577 wurde der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadt verlegt, auf dem noch die Stoppelreste der Ernte waren. Seitdem heißt der Markt Stoppelmarkt.

