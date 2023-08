Stoppelmarkt in Vechta: Viehmarkt und politischer Frühschoppen

Stand: 14.08.2023 13:34 Uhr

Der traditionelle Pferde- und Viehmarkt am Montag gilt als Höhepunkt des Stoppelmarkts in Vechta. Im vergangenen Jahr musste er wegen der Geflügelpest ausfallen. An diesem Montag kam auch politische Prominenz.