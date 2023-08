Stoppelmarkt in Vechta: Heute endet das Volksfest Stand: 15.08.2023 06:35 Uhr Seit Donnerstag feiert Vechta den 725. Stoppelmarkt. Der traditionelle Pferde- und Viehmarkt am Montag galt das Höhepunkt des Volksfestes, das heute zu Ende geht.

Zum diesjährigen Pferde- und Viehmarkt kam auch politische Prominenz. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Politiker Wolfgang Bosbach traten am Montag im Festzelt auf. Der Viehmarkt und das politische Frühschoppen gelten als Höhepunkt des Stoppelmarktes, zahlreiche Läden und Behörden blieben am Montag in Vechta geschlossen. Mehr als 500 Schaustellerinnen und Schausteller sind auf dem 160.000 Quadratmeter großen Marktgelände vertreten. Mit dabei sind etwa 20 große Festzelte und 20 Großfahrgeschäfte. Die Veranstalter hoffen, dass bis zum Ende des Festes wieder mindestens 800.000 Menschen auf den Stoppelmarkt kommen. Im vergangenen Jahr wurde diese Zahl nicht erreicht, unter anderem wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad, hieß es seinerzeit.

VIDEO: Lilo Wanders eröffnet 725. Stoppelmarkt in Vechta (10.08.2023) (3 Min)

Stoppelmarkt in Vechta von Travestiekünstlerin eröffnet

Den Stoppelmarkt gibt es bereits seit 725 Jahren. Das Fest startete am Donnerstag mit einem großen Festumzug - mit Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen - der vom Stadtzentrum zum Marktgelände führte. Anders als sonst eröffnete kein Politiker den Stoppelmarkt, sondern die Travestiekünstlerin Lilo Wanders. Dies sollte laut Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) auch ein Zeichen dafür sein, dass Vechta und der Stoppelmarkt für Vielfalt und Toleranz stehen.

