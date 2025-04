Stand: 08.04.2025 10:12 Uhr Stoppelmarkt: Nach Abschaffung von Pferdemarkt nun Tierschau geplant

Auf dem Stoppelmarkt in Vechta soll es in diesem Jahr eine Agraraustellung mit Tierschau geben. Das sei ein alternatives Angebot zum Pferde- und Viehmarkt, so die Stadt. Dieser war jahrzehntelang eine feste Tradition auf dem Stoppelmarkt, wurde aber aufgrund von sinkendem Interesse abgeschafft. Auf dem Stoppelmarkt im August sollen sich außerdem erstmals heimische Unternehmen aus dem Agrarsektor präsentieren. Sie können an allen Markttagen ihre Innovationen, Produkte und Dienstleistungen auf der bisherigen Viehmarktfläche vorstellen. Die Tierschau ist am Stoppelmarktsmontag geplant. Daran beteiligen sich laut Stadt verschiedene Vereine und Gruppen aus Vechta und der Umgebung. Einen Tierhandel werde es aber nicht mehr geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere