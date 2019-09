Stand: 02.09.2019 09:59 Uhr

Stollhamm: Zwei Tote bei Brand in Seniorenheim

Bei einem Feuer in einem Seniorenwohnheim in Stollhamm (Landkreis Wesermarsch) sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden ein 51 und ein 80 Jahre alter Mann so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starben. Ein Pfleger erlitt leichte Verletzungen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einem Zimmer in der Einrichtung ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Hälfte der 46 Bewohner musste in andere Unterkünfte gebracht werden.

Brand in Pflegeheim: Zwei Menschen sterben 02.09.2019 09:12 Uhr In der Nacht zu Montag sind zwei Personen bei einem Brand in einem Seniorenheim in Stollhamm (Landkreis Wesermarsch) ums Leben gekommen. Viele Bewohner mussten verlegt werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2019 | 06:30 Uhr