Stand: 16.03.2022 08:33 Uhr Störung bei Windkraftanlagen: Enercon behebt weiter Schaden

Rund drei Wochen nach einer mutmaßlichen Cyber-Attacke ist die Fernwartung von Tausenden Windkraft-Anlagen in Europa immer noch gestört. Mittlerweile seien rund 15 Prozent der insgesamt 5.800 betroffenen Anlagen wieder an die Satelliten-Kommunikation angebunden, teilte ein Sprecher des Wind-Energie-Anlagen-Herstellers Enercon in Aurich in Ostfriesland mit. Demnach habe man mit Partnerfirmen begonnen, die beschädigte Technik auszutauschen. Bis alle Anlagen zur Wartung aus der Ferne wieder angesteuert werden können, dürften demnach noch einige Wochen vergehen.

VIDEO: Fast 6.000 Enercon-Windkraftanlagen von Cyberangriff betroffen (1 Min)

