Stand: 18.10.2022 18:40 Uhr Stiche nach Disco-Streit: Zwei Beschuldigte in U-Haft

Nach einem Streit in einer Diskothek in Cuxhaven haben zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren durch Messerstiche lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt gegen zwei 21 und 23 Jahre alte Männer wegen versuchter Tötungsdelikte, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Zu der Auseinandersetzung sei es am frühen Sonntagmorgen in der Disco gekommen. Der Betreiber habe die späteren Opfer des Lokals verwiesen. Die älteren Männer verfolgten das Duo und stach auf die beiden jüngeren mit mindestens einem Messer ein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Pkw. Fahnder stellten die mutmaßlichen Täter und nahmen sie fest. Ein Richter des Amtsgerichts Stade erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten. Die Verletzten sind inzwischen laut Polizei außer Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.10.2022 | 06:30 Uhr