Stand: 19.02.2024 10:18 Uhr Steuerhinterziehung? Ex Steinhoff-Manager erneut vor Gericht

Vor dem Landgericht Oldenburg beginnt am Montagmorgen ein weiterer Prozess gegen einen ehemaligen Manager des Möbelkonzerns Steinhoff in Westerstede (Landkreis Ammerland). Der Ex-Geschäftsführer soll bei den Finanzbehörden falsche Angaben gemacht haben. Das teilt die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit. Auf diese Weise habe er Steuern von mehr als 26 Millionen Euro hinterzogen. Die Taten sollen sich zwischen Oktober 2008 und August 2012 ereignet haben. Die Firma Steinhoff, mit Sitz in Westerstede, galt lange als Europas zweitgrößter Möbelkonzern. In Deutschland war die Firma für die Kette Poco bekannt, die mittlerweile an den Konkurrenten XXXLutz verkauft worden ist. Der Angeklagte erhielt in zwei früheren Verfahren bereits eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

