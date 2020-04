Sternschnuppen-Schauer über Niedersachsen 22.04.2020 11:39 Uhr 1 min | Verfügbar bis 29.04.2020

Etwa zwanzig Sternschnuppen pro Stunde waren in der Nacht zu Mittwoch am Himmel zu sehen. Das Video zeigt die sogenannten Lyriden am Himmel über Harpstedt im Landkreis Oldenburg.