Stand: 24.05.2023 14:35 Uhr Stein auf A28 geworfen? Transporter beschädigt, Fahrer verletzt

Auf der A28 bei Hude (Landkreis Oldenburg) haben am Mittwochmorgen vermutlich Steinewerfer einen Kleintransporter beschädigt und den Fahrer dadurch leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 45-jährige Mann in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude auf einer Brücke Personen sah, die einen Gegenstand auf die Fahrbahn warfen. Dieser Gegenstand schlug auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe des Transporters ein. Der 45-Jährige reagierte laut dem Sprecher geistesgegenwärtig und hielt seinen Transporter auf einem nahen Parkplatz an. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die zwischen 7.50 Uhr und 8.10 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Autobahnbrücke Plietenberger Weg/Zur Spillerei gesehen haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 155 90 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

