Steelwind investiert 50 Millionen Euro - neue Jobs entstehen

Stand: 04.03.2025 11:24 Uhr

Das Nordenhamer Unternehmen Steelwind will seine Produktionsanlagen modernisieren und ausbauen. In den kommenden beiden Jahren sind Investitionen von 50 Millionen Euro am Standort im Landkreis Wesermarsch vorgesehen.