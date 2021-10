Steckt Beziehungstat hinter Messerattacken in Delmenhorst? Stand: 04.10.2021 11:16 Uhr In Delmenhorst sind bei Messerangriffen am Sonntagabend ein Mann getötet und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg gehe von einer Beziehungstat aus, hieß es.

Gegen Mitternacht konnten Fahnder in Bremen einen 34 Jahre alten Verdächtigen festnehmen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Mann sei in einer "hilflosen Lage" angetroffen worden. Er habe keinen Widerstand geleistet. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Haftbefehl gegen den Verdächtigen zu beantragen. Zum Hintergrund der beiden Taten werde weiter ermittelt, sagte der Sprecher.

Gegen 20.40 Uhr war der erste Alarm bei der Polizei eingegangen. Am Einsatzort in einer Bar fanden Ermittler und Rettungskräfte einen 23 Jahre alten tödlich verletzten Mann vor. Wenig später wurden die Beamten erneut alarmiert: Einen Kilometer von der Bar entfernt hatte ein Angreifer eine 27-jährige Frau in einem Wohnhaus mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. "Die Taten könnten im Einklang miteinander stehen", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen.

