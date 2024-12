Start für neue Expressverbindung zwischen China und Wilhelmshaven Stand: 30.12.2024 06:08 Uhr Der JadeWeserPort in Wilhelmshaven hat ab sofort eine Direktverbindung in einen der größten Häfen Chinas. Heute macht sich in der Hafenstadt Ningbo das erste Schiff auf den direkten Weg nach Wilhelmshaven.

Die neue Expresslinie soll in nur 26 Tagen ohne Zwischenstopps Wilhelmshaven erreichen - am 24. Januar soll es einlaufen. Als Direktverbindung zwischen China und Nordeuropa ist die Linie einzigartig, wie Marc-Oliver Hauswald erklärt. Er ist Geschäftsführer der JadeWeserPort Vermarktungsgesellschaft.

Von Wilhelmshaven an die Nordküste der USA

Auf der Route setzt der neue Kunde KAWA-Shipping demnach kleinere Containerschiffe ein. Von Wilhelmshaven aus wird die Ware dann weiter mit der Bahn bis nach Budapest transportiert oder per Schiff an die Nordküste der USA. Mit der neuen Expressverbindung sei diese Variante schneller als über den Pazifik und durch den Panamakanal zu fahren, so Hauswald. Das chinesische Unternehmen habe in diesem Jahr beim Unternehmen P3 eine 33.000 Quadratmeter große Logistikhalle auf dem Hafengelände in Wilhelmshaven langfristig angemietet. Weitere Hallen sollen demnach folgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.12.2024 | 08:00 Uhr