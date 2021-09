Starkregen in Lüneburg: Feuerwehr im Dauereinsatz Stand: 11.09.2021 09:23 Uhr Starkregen hat am Freitagabend und in der Nacht für mehrere Hundert Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen waren Stadt und Landkreis Lüneburg sowie Südbrookmerland in Ostfriesland.

Allein im Landkreis Lüneburg musste die Feuerwehr 300 Einsätze fahren, in der Stadt Lüneburg waren es 70, wie die Feuerwehr mitteilte. Straßen und Keller standen unter Wasser. Die Feuerwehr wurde von Kräften aus den Nachbargemeinden unterstützt, insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute beteiligt.

Ostfriesland: Sichtweiten von unter einem Meter

Am Freitagabend waren bereits die Feuerwehren in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) alarmiert worden. Der Starkregen dort dauerte 45 Minuten, es herrschten Sichtweiten von unter einem Meter. Bis zu 40 Zentimeter standen Straßen und Keller unter Wasser. Die 120 Einsatzkräfte wurden von Landwirten unterstützt. Da die Pumpen nicht ausreichten, halfen sie mit ihren saugstarken Güllewagen. Einige Häuser mussten den Angaben zufolge mit Sandsäcken gesichert werden, ein Haus ist unbewohnbar. Der Einsatz dauerte acht Stunden. Bereits am Freitagmorgen hatte es im Landkreis Cloppenburg heftige Regenfälle gegeben.

