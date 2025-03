Stand: 11.03.2025 16:25 Uhr Stallboden eingebrochen: Feuerwehr befreit Rinder aus Güllekeller

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Esklum (Landkreis Leer) in der Nacht zum Montag fünf Rinder aus einem Güllekeller befreit. Wie ein Sprecher mitteilte, befanden sich die Tiere in der Nacht in ihrem Stall, als unter ihnen der Boden aus noch ungeklärter Ursache einbrach. Die Rinder stürzten daraufhin in den unter dem Stall gelegenen Güllekeller. Mit einem Kran hätten die Feuerwehrleute die Tiere nacheinander aus der Grube gezogen, hieß es. Alle fünf Rinder haben demnach überlebt. Dabei sei ihnen das aktuell gute Wetter in der Region zugute gekommen, sagte der Feuerwehrsprecher. Da dadurch ein großer Teil der Gülle bereits auf die Felder gebracht worden war, sei der Keller entsprechend leer gewesen. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass die Rinder in der Gülle ertrinken. Der Rettungseinsatz hat laut Feuerwehr fünf Stunden gedauert.

